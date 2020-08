“Torna a casa tua con qualche clandestino”, italo-colombiana si candida col Pd a Firenze e viene riempita di insulti razzisti sui social (Di venerdì 21 agosto 2020) Con un video sui social annuncia la sua candidatura nella lista del Pd per le prossime elezioni regionali in Toscana. In poche ore, però, viene riempita di insulti sessisti, razzisti e xenofobi: “Vai a farti una dormita e poi te ne vai di nuovo in Colombia”, “te ne puoi tornare a casa tu e qualche amico del pd insieme ai clandestini”, e così via. Questo è quello che è successo a Monica Patiño Gomez, 43 anni, avvocata italo-colombiana che da 19 anni vive a Firenze, sposata e con un figlio di tre anni e mezzo. Era giunta in Italia l’11 settembre del 2001, per amore, con in mano una laurea in giurisprudenza. Tre giorni fa la decisione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

