Torino | torna Segre | ufficiale il contro-riscatto dal Chievo

TORINO - Jacopo Segre avrà la possibilità di dire la sua nel Torino di Marco Giampaolo: il regista classe 1997, che nell'ultima stagione in prestito al Chievo ha disputato un ottimo campionato (37 par ...Sulle pagine di Tuttosport in edicola stamani si torna a parlare del difensore campano del Torino, che dovrebbe essere ceduto Armando Izzo lascerà quasi sicuramente il Torino. Non per i 25 milioni di ...