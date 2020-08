Tonnellate di nitrato d’ammonio nel porto di Dakar (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Senegal teme una tragedia come a Beirut: 3.000 Tonnellate di nitrato d’ammonio stipate in un magazzino nel porto di Dakar Cresce la preoccupazione dei residenti di Dakar a fronte della presenza di circa 3.000 Tonnellate di nitrato d’ammonio stipati nei magazzini del porto, nel cuore della capitale senegalese. Dopo indiscrezioni circolate per alcuni giorni, come spiega l’agenzia… L'articolo Tonnellate di nitrato d’ammonio nel porto di Dakar Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Cresce la preoccupazione dei residenti di Dakar a fronte della presenza di circa 3.000 tonnellate di nitrato d’ammonio stipati nei magazzini del porto, nel cuore della capitale senegalese. Dopo indisc ...

Il disordine mondiale è una minaccia per tutti

Secondo l’Enciclopedia britannica uno Stato si definisce “fallito” quando non è (più) in grado di svolgere le funzioni fondamentali di uno Stato-nazione sovrano nel sistema mondiale moderno. In altri ...

