Ti ricordi… Il Pisa di Romeo Anconetani con il Cholo Simeone nella Serie A stellare del 1990 (Di venerdì 21 agosto 2020) Maradona e Careca da un lato, Van Basten e Gullit dall’altro, e poi Baggio, Mancini e Vialli. Ancora: Matthaus, Klinsmann e Brheme. Una parata di stelle la Serie A del 1990, e arrivare da neopromossa in quel gran ballo è motivo d’orgoglio per carità, ma da provinciale e senza possibilità di spendere miliardi tremano le gambe. E poi c’è stato il Mondiale: oltre alle grandi, già forti, pure gli altri si sono fiondati sui migliori talenti. Il Genoa ha preso Skhuravy, la Fiorentina Lacatus, il Cagliari Francescoli, il Bari Raducioiu. Ma il Mondiale è una vetrina prestigiosa e fa lievitare il costo degli articoli esposti: il “povero” Pisa a quelle botteghe care non può avvicinarsi. E dunque? E dunque ci pensa Romeo Anconetani: ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Ti ricordi… Il Pisa di Romeo Anconetani con il Cholo Simeone nella Serie A stellare del 1990 - Noovyis : (Ti ricordi… Il Pisa di Romeo Anconetani con il Cholo Simeone nella Serie A stellare del 1990) Playhitmusic - - franca705 : RT @AngeloGuarnier2: Nel caldo orizzontale di Pisa Un soffio fresco dall'arpa dei ricordi. Nel mio presente. AG - Carmela_oltre : RT @AngeloGuarnier2: Nel caldo orizzontale di Pisa Un soffio fresco dall'arpa dei ricordi. Nel mio presente. AG - AngeloGuarnier2 : Nel caldo orizzontale di Pisa Un soffio fresco dall'arpa dei ricordi. Nel mio presente. AG -

Ultime Notizie dalla rete : ricordi… Pisa Ciao Mirella. I ricordi di Adua «Quante emozioni Più che amiche eravamo sorelle» La Gazzetta di Modena