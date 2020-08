Thiago Silva, offerto dal suo agente al Chelsea: il difensore prende tempo (Di venerdì 21 agosto 2020) Thiago Silva sarebbe stato offerto dal suo agente al Chelse ma il difensore deciderà il suo futuro dopo la finale di Champions League Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente di Thiago Silva avrebbe proposto il proprio assistito al Chelsea. Il club inglese starebbe pensando seriamente ad avanzare un’offerta al difensore brasiliano. Thiago Silva si prenderà in ogni caso un pò di giorni prima di decidere in quale club giocare nel proprio futuro. Il difensore è infatti concentrato sulla finale di Champions League. Su di lui c’è anche l’interesse della Fiorentina. Leggi su ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Continuano i contatti fra la #Fiorentina e #ThiagoSilva. Sondaggio dei viola per #Linetty - SkySport : Fiorentina, Thiago Silva prende tempo: le ultime news di calciomercato - pisto_gol : Due osservazioni su Ata-Psg: anche a 35 anni, THIAGO SILVA A 0 euro è da prendere subito . Partita monumentale. Vic… - NMercato24 : Iniziata trattativa per il trasferimento a parametro zero di Thiago Silva al Chelsea. #Calciomercato #21agosto… - Astrocolo : Thiago Silva alla Fiorentina lo sta spingendo solo sky da quando è arrivato Commisso s'inventono di tutto come Ddr. -