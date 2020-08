The Witcher di Netflix: le riprese della seconda stagione sono iniziate ed Henry Cavill si mostra in una prima foto (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo una lunga pausa ad inizio anno, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, le riprese della seconda stagione di The Witcher di Netflix sono finalmente iniziate con somma gioia dei fan. Lo stesso Henry Cavill, che nella serie TV interpreta Geralt di Rivia, ha pubblicato sul suo account Instagram la prima foto dal set, un dietro le quinte che ci fa sorridere.L'attore nello scatto è alle prese con la rimozione della parrucca: questa volta, sembrerebbe che invece di una semplice pelata finta sotto la parrucca, ci sia un sacco di nastro adesivo e colla. Cavill nota che la rimozione può essere un'operazione piuttosto delicata."Nessuna ... Leggi su eurogamer

