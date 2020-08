«The Northman», il film che riporta Björk al cinema (Di venerdì 21 agosto 2020) Ci voleva un super progetto come The Northman, per riportare Björk sul grande schermo. La pellicola è il terzo lungometraggio di Rober Eggers, dopo il debutto con The Witch e, soprattutto, The Lighthouse con Robert Pattinson e Willem Dafoe. La notizia dell'ingresso nel cast di Björk è significativa soprattutto perché riporta l'artista islandese sul set esattamente vent'anni dopo Dancer in the Dark, film di Lars von Trier di cui Björk fu protagonista e che le valse la Palma d'Oro come Miglior Attrice (e la nomination agli Oscar per la Miglior canzone), sebbene dopo l'esperienza, di cui riferì dettagli traumatici, decise di non recitare mai più. Mai dire mai, perché evidentemente il progetto The Northman ha convinto la pop star a ... Leggi su gqitalia

