«The Northman»: Björk torna finalmente al cinema (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono passati vent'anni da quando Björk ha preso parte a Dancer in the Dark, la controversa pellicola di Lars von Trier che, oltre a conquistare la Palma d'Oro a Cannes nel 2000, le fece vincere il Prix d'interprétation féminine come miglior attrice. Da allora Björk con il cinema non ha avuto più niente a che fare. L'esperienza sul set con von Trier è stata, a detta sua e della stessa troupe, intensa e a tratti traumatica: tra abiti sfrangiati, sputi in faccia, minacce di abbandono e scontri accesi, vicinissimi alla violenza, sembrava certo che Björk avrebbe tagliato definitivamente i ponti con il grande schermo scegliendo di dedicarsi esclusivamente alla musica. Almeno fino a oggi.

