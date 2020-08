‘The Crown’, la quarta stagione a Novembre su Netflix (TRAILER) (Di venerdì 21 agosto 2020) ‘The Crown’ riprenderà a Novembre con la quarta stagione in onda su Netflix. E spunta il TRAILER ‘The Crown’ ritorna su Netflix il 15 Novembre. I fan e gli spettatori della prim’ora potranno tornare a immergersi nelle vicende della Casa Reale Inglese. Con grandi novità; nella quarta stagione infatti vedremo comparire personaggi come la lady di ferro, Margaret Thatcher, e Lady Diana Spencer. Questa serie rappresenterà anche l’addio al ruolo di Elisabetta II da parte di Olivia Colman. La Colman è stata il volto dell’iconica Regina Elisabetta fin dai primi episodi. Nelle ultime due serie (la quinta e la sesta), invece, a interpretare Her Majesty The Queen ... Leggi su nonsolo.tv

