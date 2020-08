Terribile incidente stradale tra Cerignola e Trinitapoli: ci sono tre feriti gravi (Di venerdì 21 agosto 2020) E' di tre feriti gravi il bilancio del Terribile incidente stradale avvenuto intorno all'ora di pranzo sulla strada provinciale 62 che collega Trinitapoli a Cerignola. Ancora da accertare le cause. ... Leggi su foggiatoday

LeccoNews : TRENI: IN 48 ORE RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE A CARNATE DOPO IL TERRIBILE INCIDENTE | 21/08/2020 - - sportli26181512 : MotoGP, GP Stiria: come cambia la curva 3 di Spielberg dopo l'incidente Zarco-Morbidelli: Dopo il terribile inciden… - anna_annalu : RT @CiaoKarol: RIPOSA IN PACE GIOVANE CAMPIONE ?????? - CiaoKarol : RIPOSA IN PACE GIOVANE CAMPIONE ?????? - flunal : RT @CiaoKarol: Terribile incidente: Brandon, 19 anni e promessa di karate, perde la vita: Brandon è morto dopo 4 giorni di agonia in ospeda… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Terribile incidente stradale tra Cerignola e Trinitapoli: ci sono tre feriti gravi FoggiaToday MotoGP: Franco Morbidelli si scusa per il "mezzo assassino" dato Joahnn Zarco

Franco Morbidelli è tornato a parlare dell’incidente che domenica scorsa lo ha visto protagonista al Red Bull Ring, durante il Gran Premio dell’Austria, e ha voluto subito chiarire un punto: “Ho sbagl ...

MotoGP, per Zarco penalità dopo l'incidente: parte dalla pit lane in Austria

Come anticipato dalla Gazzetta il pilota francese della Ducati Avintia scatterà dalla pit lane nel suo prossimo GP. Arrivata la decisione dello Steward Panel: il pilota della Ducati Avintia punito per ...

Franco Morbidelli è tornato a parlare dell’incidente che domenica scorsa lo ha visto protagonista al Red Bull Ring, durante il Gran Premio dell’Austria, e ha voluto subito chiarire un punto: “Ho sbagl ...Come anticipato dalla Gazzetta il pilota francese della Ducati Avintia scatterà dalla pit lane nel suo prossimo GP. Arrivata la decisione dello Steward Panel: il pilota della Ducati Avintia punito per ...