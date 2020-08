Terremoto Casamicciola, M. Schifone (Fdi): “A tre anni di distanza ancora nessuna soluzione per gli sfollati di Ischia” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – “A distanza di tre anni dal Terremoto che ha scosso la comunità di Casamicciola a Ischia, nulla è stato fatto. nessuna risposta concreta ai 1800 sfollati che aspettano, ormai sfiduciati e disgustati dalla politica del ‘red carpet’ sulle macerie, la ricostruzione“. Così Marta Schifone, responsabile nazionale Professioni di Fratelli d’Italia e candidata al consiglio regionale della Campania. “Il centrosinistra ha dimostrato la propria incapacità, servono risolutezza e visione. Per questo noi di Fdi chiediamo che si proceda subito alla realizzazione di un piano per la ricostruzione. Nel frattempo, il minimo che si possa fare ... Leggi su anteprima24

Sono passati tre anni da quella terribile sera del 21 agosto 2017 quando un violento terremoto colpì un'area piuttosto ristretta del comune di Casamicciola nell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Un ...

Ischia, ricostruzione flop: tre anni dopo le macerie sono ancora lì

L'anniversario del terremoto che devastò Casamicciola d'Ischia il 21 agosto del 2017: gli sfollati sono ancora 2300, circa 1100 gli immobili inagibili, di cui 175 edifici in zona rossa. E ben 14 milio ...

