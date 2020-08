Terremoto al confine tra Italia e Slovenia, scossa di magnitudo 2.8 (Di venerdì 21 agosto 2020) Poche ore fa un Terremoto ha colpito la zona al confine tra Italia e Slovenia con una scossa di magnitudo di 2.8: l’epicentro Poche ore fa, precisamente alle 17:49, una scossa di Terremoto è stata avvertita al confine tra Italia e Slovenia. La magnitudo registrata è stata di 2.8, mentre la profondità di 10 chilometri. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

UDINE. Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.7, è stata registrata nel pomeriggio di venerdì 21 agosto, alle 17.50, in Slovenia, precisamente a quattro chilometri a sud ovest di Kobarid, vicino al c ...

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 21 AGO - L'associazione Arquata Potest e il Comitato Ricostruire Tufo hanno portato a termine la pulizia dalla vegetazione che ricopriva le strutture dei 5 ponti tra le fr ...

