Teorie energetiche? No | stupri Setta del sesso | preso il guru

Francesca Galici La Polizia di Stato ha arrestato due persone accusate di far leva sulle debolezze delle persone con le Teorie energetiche: sono indagati anche per violenza sessuale Dietro i corsi di sviluppo dell'energia positiva, la Polizia di Stato ha sgominato un'organizzazione che tra il 2016 e il 2018 avrebbe compiuto una serie di violenze sessuali. Gli agenti hanno arrestato un uomo di 46 anni, un guru originario di Siena e quella che all'epoca era la sua compagna, una 50enne veneta. Come racconta La Nazione, per i due è scattata l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal Gip del Tribunale di Firenze. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una madre, preoccupata per la condotta del figlio che sembrava completamente travolto dalle discipline dell'associazione. Il ragazzo pare abbia consegnato ...

