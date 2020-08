Tenta il furto in un bar ma le telecamere di videosorveglianza lo inchiodano: 46enne arrestato (Di venerdì 21 agosto 2020) R.S.J.F. 46enne capoverdiano, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio e Flaminio Nuovo per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo infatti, grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, era stato visto entrare in un bar attraverso la finestra di un bagno dal personale addetto alla vigilanza che ha telefonato alla Polizia. Una volta all’interno, lo straniero aveva aperto la cassa appropriandosi del denaro in essa contenuto. Uscito dal locale si era diretto in direzione di Corso Francia. Percorsi 300 metri, è stato fermato dai poliziotti intervenuti su segnalazione della Sala Operativa della Questura. Il 46enne, con vari precedenti di polizia, ha Tentato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ieri la polizia di Sassuolo ha arrestato un cittadino straniero di 33 anni senza fissa dimora per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero è stato colto in flagranza di reato da u ...

Abitazioni svaligiate in pieno giorno

di Marco BrogiLadri al lavoro anche nel mese solitamente dedicato alle vacanze. I padroni di casa sono in ferie e i topi di appartamento ne approfittano. In pieno giorno sono entrati in azione in due ...

