Temptation Island: estate di fuoco per Anna e Andrea (Di venerdì 21 agosto 2020) Come stanno andando davvero le cose tra Andrea Battistelli e Anna Boschetti di Temptation Island? Le voci su una possibile rottura dopo il viaggio erano girate. Scopriamo cosa stanno combinando. Se insieme o separatamente… Alla faccia di chi sosteneva che Andrea e Anna, protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, fossero in crisi di nuovo e si fossero lasciati, ecco che arrivano da Formenteta che ritraggono la coppiaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Castrese7 : RT @thevisioncom: Molte relazioni sentimentali si basano su dinamiche tossiche. Raccontarle in modo approfondito potrebbe aiutare a disinne… - the_sara_s : @PeaceMusicLovee @FogliaviolaCom Ma non vedi che stanno facendo di tutto per tirare su persone ignoranti che pensan… - spacecyruz : proprio come una tipica coppia di temptation island <3 - alexsecchi83 : @MarcoColletta Hai ragione. Evidentemente la Formula 1 è diventata Temptation Island (per tornare al disagio) e i p… - infoitcultura : Temptation Island, Manila Nazzaro fa una rivelazione sui figli e parla del suo futuro in tv -