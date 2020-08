Tempesta d’amore, spoiler 24-28 agosto 2020: Bela innamorato di Lucy (Di venerdì 21 agosto 2020) Vediamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate della soap opera tedesca Tempesta d’amore in onda dal 24 al 28 agosto 2020 su Rete 4. La perfida Annabelle continuerà a giocare sporco ma verrà fermata da una improvvisa idea di Paul. Come sappiamo, la dar lady deve mantenere il segreto sulla morte di Romy e dimostrare che i ricordi di Christopher sono errati. La donna ha drogato Paul per tentare di sedurlo, ma i due non sono arrivati al dunque. Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Paul capirà di essere stato ingannato da Annabelle e così si sottoporrà ad un esame tossicologico. Ad aiutarlo sarà come sempre il suo amico Michael. Intanto, Bela capirà che i suoi sentimenti nei confronti di Lucy sono forti e che ... Leggi su kontrokultura

IlSegretoTvSoap : Tempesta d’amore, spoiler dal 24 al 28 agosto: Michael ricade nella dipendenza da farmaci - lilacphantasia : Comunque stamattina accendo la5 per vedere tempesta d'amore e c'era cuore ribelle (non so cosa sia) ma comunque c'è… - EmanuelePigni : @dreamombra Anch'io vedo pochissimo la televisione, più spesso vedo film e serie in dvd. Ma per Tempesta d'amore faccio eccezione. - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 21 agosto: Tim chiede a Nadja di sposarlo ma… - #Tempesta #d’Amore… - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 23 al 29 agosto 2020: qualcuno ha drogato Paul -

