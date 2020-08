Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Bela si innamora di Lucy e decide di… (Di venerdì 21 agosto 2020) Era nell’aria ormai da tempo, ma presto sarà ufficiale. A settimane di distanza dall’inizio della loro collaborazione, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Bela Moser (Franz-Xaver Zeller) capirà ciò che era già chiaro a molti: si è innamorato di Lucy Ehrlinger (Jennifer Siegmann). E le conseguenze saranno davvero inaspettate…Leggi anche: Beautiful, news USA: COURTNEY HOPE (ex Sally) passa a Febbre d’amoreEcco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bela capisce che Lucy ama Paul Bela, Paul e Lucy, ... Leggi su tvsoap

