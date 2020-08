Tecnologi e ricerca italiane dietro due prodotti unici anti Covid-19 (Di venerdì 21 agosto 2020) Ci sono intere nottate di studio e di ricerca dietro il prototipo della prima colonnina igienizzante per le persone, l'unica al mondo che esclude il viso, e della safebox a raggi UVC per oggetti e documenti, anch'essa unica nel suo genere, prodotti da una neonata azienda italiana: la Hisafe.Si tratta di due Tecnologie innovative, sicure per le persone, e in grado di contrastare con efficacia la diffusione del Covid-19, pensate da Gilberto Righetti veronese, già titolare dell'azienda Righetti Sollevamenti, specializzata in progettazione e produzione di attrezzature industriali per il sollevamento e la movimentazione. "Nei giorni del lockdown, quando siamo stati costretti a chiudere - racconta Righetti - ho capito che non potevo restare con le mani in mano, aspettando che il Governo desse il via ... Leggi su panorama

