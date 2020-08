Teatro Contatto Blossoms Fioriture: Lapsus urbano 21 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Il giardino di creazioni artistiche di Teatro Contatto Blossoms Fioriture ha radici a Udine con performance e proposte pensate per accompagnare il nostro tornare a ritrovarci, a vivere assieme, alla giusta distanza, la cultura e l’arte in città. In Piazza Venerio, gli spettatori sono chiamati a misurare il proprio presente con la performance audioguidata Lapsus urbano, il primo giorno possibile, concepita dalla compagnia bolognese Kepler 452 nei giorni in cui il «fuori» sembrava un luogo lontano e utopico, nel momento più cupo delle restrizioni alla mobilità, alla socialità e al lavoro. Lapsus urbano è un’esperienza per piccoli gruppi di spettatori nata da un ... Leggi su udine20

Corato, «Theatre Action» oggi riporta in vita il Teatro

Emilia Romagna Festival: MONI OVADIA a Cesenatico – Teatro all'Aperto di Largo Cappuccini

Venerdì 21 agosto (ore 21.00) presso il Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini, a Cesenatico, Moni Ovadia si esibirà con Rotte Mediterranee – racconti, musiche, canzoni, recital per voce e chitarre, ba ...

Agrifestival: vino, piatti tipici e teatro negli agriturismi dell’Astigiano

Vino, gastronomia e teatro: sono gli ingredienti della rassegna itinerante Agrifestival, ideata dalla Cia – Agricoltori Italiani di Asti, in programma dal 28 agosto all’11 ottobre. Sette appuntamenti ...

