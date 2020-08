Tamponi con accesso diretto: da martedì estesi a chi ha febbre e sintomi respiratori (Di venerdì 21 agosto 2020) Il post del governatore Zaia sul coronavirus, parzialmente, oscurato da Facebook 19 August 2020 Coronavirus, in Veneto 119 nuovi positivi: 35 sono trevigiani vacanzieri in Croazia 20 August 2020 ... Leggi su trevisotoday

myrtamerlino : 845 nuovi positivi è un numero che ci inquieta ma che ancora non ci deve allarmare (sono stati eseguiti oltre 77mil… - ItaliaViva : Bisogna aiutare le persone disabili ancora in lockdown nelle strutture specializzate. Ho chiesto ai presidenti di r… - agorarai : A Malpensa i tamponi vengono fatti solo ai residenti in Lombardia creando non poche polemiche. Il moviolone di… - denischamp : RT @ValeSantaSubito: Solinas voleva i tamponi per chi veniva in Sardegna e l’avete massacrato. Ci ricordiamo la diatriba con Sala, vero? H… - no3n2a : RT @guyfawkes2_0: Cari #covidioti vediamo se lo capite con le percentuali che vi stanno pigliando per il culo... (i positivi li fanno salir… -