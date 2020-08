Tamponi a Malpensa, Alba Parietti su Instagram: “Nessun controllo” | VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) “Controlli? Nessuno. Ho anche preparato un’utocertificazione, ma qua alle 17.30 vanno via tutti”. Lo dice in un VIDEO su Instagram Alba Parietti atterrata ieri pomeriggio all’aeroporto di Malpensa. “Quindi dovete poi denunciarvi da soli come farò io e aspettare che vi chiamino. Comunque si va via lisci come l’olio. E poi se uno se ne … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Tamponi a Malpensa, Alba Parietti su Instagram: “Nessun controllo” VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

fattoquotidiano : TAMPONI IN AEROPORTO Lombardia sempre più al disastro [di @ASparaciari] #edicola #21agosto - giornalettismo : Ieri #Gallera ha detto che da oggi i tamponi a #Linate e #Malpensa saranno per tutti (stranieri, residenti lombardi… - RegLombardia : #LNews #coronavirus primo giorno di #tamponi a #Malpensa. Ecco com'è andata. ??il link per prenotare #test in… - aptlombardi : RT @Gazzettadmilano: Coronavirus, 6.000 tamponi al giorno a Malpensa, 500 a Linate. - Giancar70336148 : RT @avimmaisacap: Il caos della sanità 'eccellente' lombarda - - A Malpensa pochi tamponi Migliaia sulle liste d’attesa -