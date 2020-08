Taglio dei parlamentari, Di Maio al Meeting di Rimini fa campagna per il “Sì”: «Un’opportunità di cambiamento» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il 20 e 21 settembre si voterà per il Taglio dei parlamentari, una riforma costituzionale che prevede di ridurre di circa un terzo il numero dei seggi eleggibili alla Camera dei deputati e al Senato. Da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato. Questa riforma è da sempre una delle bandiere del Movimento 5 Stelle, come ha sottolineato l’ex capo politico Luigi Di Maio durante il suo intervento al Meeting organizzato da Comunione e Liberazione a Rimini. Di Maio ha ricordato anche che la riforma ha incassato l’unanimità al suo ultimo passaggio alla Camera. «Il primo tema fondamentale è che in questo momento si sta discutendo del Taglio dei parlamentari. Si arriva al referendum con l’ultimo voto ... Leggi su open.online

