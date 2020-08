Stop agli spostamenti tra le regioni, De Luca: Decideremo a fine agosto se chiederlo al Governo (Di venerdì 21 agosto 2020) “Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al Governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “E’ un orientamento che assumeremo fra una settimana 10 giorni – ha spiegato De Luca in diretta Facebook – e lo faremo con grande determinazione, ovviamente salvo i casi soliti e cioè motivi di lavoro e motivi sanitari che giustificano lo spostamento, ma ci regoleremo sulla base dell’andamento del contagio anche in altre regioni d’Italia”. De Luca ha spiegato di aver “assistito con sconcerto al fatto che alcune regioni del Nord hanno ritenuto di non rendere obbligatorio ... Leggi su ildenaro

A fine agosto "vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aggiungendo che la ...

La vendemmia che resiste a Vo’ Euganeo

Al via la vendemmia sui Colli Euganei. Oggi nell’azienda agricola Parco del Venda a Vo’ il viticoltore Michael Toniolo ha tagliato il primo grappolo prodotto dai suoi vitigni resistenti: ”Abbiamo iniz ...

