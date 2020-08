Stefano Oradei: "Sono single. Con Veera Kinnunen abbiamo un rapporto lavorativo molto buono" (Di venerdì 21 agosto 2020) Stefano Oradei, tra i più apprezzati ballerini professionisti della squadra di 'Ballando con le stelle' (che riprenderà, a metà settembre, al sabato sera, su Rai1), ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Visto', in edicola questa settimana, raccontando di essere libero sentimentalmente e di volersi concentrare tutte le proprie energie sul lavoro: 21 agosto 2020 14:53. Leggi su blogo

toysblogit : Stefano Oradei: 'Sono single. Con Veera Kinnunen abbiamo un rapporto lavorativo molto buono' - Dansai75 : RT @BeppeConvertini: c’è tempo per ballare con @1AnnaFalchi e Stefano Oradei su @RaiUno !.???? -

A meno di un mese dalla partenza dell'edizione 2020 di Ballando con le stelle, edizione che ha subito lo slittamento per le vicende che hanno investito il mondo intero, si stanno cominciando a formare ...I primi accoppiamenti vedrebbero insieme Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, Stefano Oradei e Barbara Bouchet: Maykel Fonts e Simone Di Pasquale, invece, sono in ballottaggio per essere abbinati ad ...