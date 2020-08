Stefano De Martino rompe il silenzio | Ecco cosa il nonno fece per primo (Di venerdì 21 agosto 2020) Stefano De Martino rompe il silenzio, decidendo di fare un tuffo nel passato insieme a tutti i suoi follower. L’uomo, in questa estate così particolare, ha avuto un attacco di malinconia e ha parlato della sua famiglia. Stefano De Martino sta affrontando un periodo molto strano, dopo la rottura con Belen Rodriguez. Il ballerino di Amici … L'articolo Stefano De Martino rompe il silenzio Ecco cosa il nonno fece per primo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

