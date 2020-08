Stefano De Martino mostra le foto del passato e il tatuaggio a cui è legato (Foto) (Di venerdì 21 agosto 2020) Una serie di numeri è il tatuaggio a cui Stefano De Martino collega i momenti più belli del passato, quelli con il nonno e la famiglia, quelli dell’infanzia. Una Foto dopo l’altro sulle sue storie Instagram e Stefano De Martino oggi ha reso omaggio a nonno Stefano, morto quattro anni fa. Sono ricordi che portano a galla tante emozioni e Stefano De Martino quelle emozioni desidera averle sulla pelle, impresse non solo nella sua memoria ma evidenti, forti come le sue emozioni. Biscuit è il soprannome che aveva dato a suo nonno, mentre sul braccio si è fatto tatuare già da tempo il numero di telefono del Bar Stella, il bar di suo nonno, quello in cui lavorava ... Leggi su ultimenotizieflash

