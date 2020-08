Stati Uniti, PMI manifatturiero agosto sale oltre attesa a 53,6 punti (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – PMI manifatturiero di agosto negli Stati Uniti si è attestato a 53,6 punti rispetto ai 50,9 di luglio e si confronta con i 51,9 del consensus. Quanto emerge dai dati mensili elaborati da Markit che ha diffuso oggi la stima preliminare. Nello stesso periodo il PMI dei servizi si è portato a 54,8 punti, rispetto ai 50 punti del mese precedente ed ai 51 attesi dagli analisti. Il PMI composito, che rappresenta un indicatore sintetico dell’andamento del manifatturiero e del terziario, passa a 54,7 punti dai 50,3 precedenti. Leggi su quifinanza

RaiNews : Durissimo l'ex presidente degli Stati Uniti: 'Trump è un incapace' #Obama - ilriformista : Clima di fuoco negli Stati Uniti, durissimo il discorso di @BarackObama contro @realDonaldTrump - repubblica : Stati Uniti, California devastata dagli incendi: quattro morti, oltre 60mila evacuati [aggiornamento delle 13:20] - leaveGiusialone : RT @sonoBla: Scusate, che fine hanno fatto i movimenti di protesta, le petizioni da firmare e l'indignazione per le celebrità che non si sc… - crowdedirection : RT @cucchiaia: Gli americani mi avevano fatto credere che gli Stati Uniti fossero il grande sogno in cui vivere e che il burro d’arachidi f… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, California devastata dagli incendi: quattro morti, oltre 60mila evacuati la Repubblica Uber, ex manager indagato negli Usa: nascose la diffusione dei dati dei clienti da parte di un hacker

Un ex responsabile della sicurezza di Uber Technologies è sotto accusa negli Stati Uniti per aver tentato di coprire un "hacker" che nel 2016 ha rivelato informazioni personali su 57 milioni di client ...

Il senso di Obama per Twitter

Un anno fa, oggi, Twitter scopriva di avere un nuovo re. Finiva il regno di Katy Perry che a sua volta, sei anni prima, aveva scalzato Justin Bibier. Il nuovo leader, il profilo con il maggior numero ...

