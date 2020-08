Stasera Siviglia-Inter, l’appello del presidente Zhang: “tifosi, rispettate le disposizioni anti-Covid” (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ arrivato finalmente il giorno dell’attesissima sfida di Europa League, che vedrà sfidarsi in campo Inter e Siviglia. A poche ore dal fischio d’inizio, il presidente nerazzurro ha deciso di inviare un importante messaggio ai tifosi Interisti: “a tutti i tifosi dell’Inter nel mondo, Stasera è un momento importantissimo. Ci divertiremo durante la partita ma allo stesso tempo, state al sicuro. FC Internazionale Milano, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propri tifosi a seguire la finale di Europa League Siviglia-Inter rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione ... Leggi su sportfair

