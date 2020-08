Star Wars, Kathleen Kennedy: "Faremo un passo indietro per capire il futuro della saga" (Di venerdì 21 agosto 2020) Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha parlato del futuro della saga di Star Wars, annunciando la necessità di fare "un passo indietro". Il futuro di Star Wars è ancora tutto da decidere, come ha raccontato Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, durante una recente intervista in cui ha accennato ai progetti in fase di sviluppo. Il prossimo film ambientato nell'universo creato da George Lucas dovrebbe arrivare nelle sale americane nel mese di dicembre 2023, tuttavia i prrogetti potrebbero cambiare. Kathleen Kennedy, intervistata da TheWrap, ha spiegato: "Si tratta di un processo in continua ... Leggi su movieplayer

