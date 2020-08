Spinelli: «Ho iscritto il Livorno in Serie C. Nessuna trattativa in corso per la cessione» (Di venerdì 21 agosto 2020) Aldo Spinelli, proprietario del Livorno, ha parlato ai microfoni di Telecentro sul futuro del club toscano Aldo Spinelli, patron del Livorno, ha parlato all’emittente tv toscana Telecentro sul futuro del club toscano. Ecco le sue parole: cessione DEL CLUB – «A me non risulta niente circa la cessione, non ho Nessuna trattativa in corso: quel Fernandez è scomparso, poi riapparso, ma adesso non voglio neppure più parlare, parleranno solo gli avvocati. Finché non si vede in banca qualcuno che possa garantire quello che garantiamo noi, non prendiamo in considerazione niente. Abbiamo dato mandato, ma non abbiamo più niente da dire: adesso vogliamo solo versamenti o garanzia, niente di ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Spinelli iscritto Spinelli: "Ho iscritto il Livorno in C. Ma non ho nessuna trattativa in corso per cedere" TUTTO mercato WEB Spinelli: «Ho iscritto il Livorno in Serie C. Nessuna trattativa in corso per la cessione»

Aldo Spinelli, patron del Livorno, ha parlato all’emittente tv toscana Telecentro sul futuro del club toscano. Ecco le sue parole: CESSIONE DEL CLUB – «A me non risulta niente circa la cessione, non h ...

MERCATO LBA - Virtus Roma, James Kelly ha declinato l'offerta

Secondo quanto riportato da Spicchi D'Arancia, il lungo che la passata stagione ha giocato in Israele, non è convinto dell'offerta del club capitolino e starebbe aspettando altre proposte. La Virtus R ...

Aldo Spinelli, patron del Livorno, ha parlato all’emittente tv toscana Telecentro sul futuro del club toscano. Ecco le sue parole: CESSIONE DEL CLUB – «A me non risulta niente circa la cessione, non h ...Secondo quanto riportato da Spicchi D'Arancia, il lungo che la passata stagione ha giocato in Israele, non è convinto dell'offerta del club capitolino e starebbe aspettando altre proposte. La Virtus R ...