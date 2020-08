Spezia, Ragusa: «Spero che il mister resti qui come me» (Di venerdì 21 agosto 2020) L’attaccante dello Spezia, Antonino Ragusa, ha parlato della promozione in Serie A e del futuro ai microfoni di Sky Sport Antonino Ragusa, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la promozione in Serie A del club ligure. Ecco le sue parole: STAGIONE Spezia – «Più che altro a un certo punto della stagione lottavamo per salvarci, poi abbiamo visto che il nostro calcio pagava e abbiamo creduto fino alla fine». FUTURO – «Io Spero che il mister resti e Spero di restare anche io a questo punto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L’attaccante dello Spezia, Antonino Ragusa, ha parlato della promozione in Serie A e del futuro ai microfoni di Sky Sport Antonino Ragusa, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ...

Spezia promosso in A: da Italiano a Volpi, i protagonisti di una squadra mai stata in A ma che ha vinto uno scudetto

L’allenatore emergente è destinato a guidare la panchina del Genoa, il proprietario potrebbe essere interessato alla Samp. Ma per ora è festa: dai colori allo scudetto «ad honorem» vinto dalla squadra ...

L'allenatore emergente è destinato a guidare la panchina del Genoa, il proprietario potrebbe essere interessato alla Samp. Ma per ora è festa: dai colori allo scudetto «ad honorem» vinto dalla squadra ...