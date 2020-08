Spezia, Chisoli: «Vogliamo che Italiano rimanga con noi» (Di venerdì 21 agosto 2020) Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’indomani della promozione in Serie A del club ligure Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo la promozione in Serie A del club ligure. Le sue parole. FESTA PROMOZIONE – «E’ stata una nottata lunghissima, con il pullman scoperto fino alle 4 di mattina. Poi sono volato in Sardegna per incontrare il patron Volpi e iniziare a buttare giù le prime idee per il prossimo anno». Italiano – «E’ chiaro che sia ambito anche da altre squadre visto il lavoro che ha fatto, ma ancora un altro anno di contratto con noi e Vogliamo che rimanga. Il mister è chiaro che voglia essere coinvolto nel ... Leggi su calcionews24

