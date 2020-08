Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 21 al 23 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Pizza in corte, spettacoli all'Arena del Mare, Michele Placido al Barbuti Festival, il meeting del mare in Cilento, il teatro nel ricordo di Gino Esposito. Ecco i principali appuntamenti in programma ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Speciale weekend Weekend di rientri: porto di Ancona osservato speciale Redazione ETV Marche Viterbo, movida sorvegliata speciale nel weekend. I locali si preparano

Movida osservata speciale nel primo fine settimana post stretta imposta dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza che, insieme alla chiusura delle discoteche fino al 7 settembre, impone l’obbligo d ...

Carabineri, il comandante Antonazzo: «Controlli, nel weekend saremo più incisivi»

?«Abbiamo iniziato in maniera soft, ma nel weekend saremo più incisivi». Il colonnello Andrea Antonazzo, comandante provinciale dell’Arma, non ha dubbi per evitare una ricaduta dei contagi da Coronavi ...

