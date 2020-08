Spallanzani, al via da lunedì la sperimentazione del vaccino sull’uomo (Di venerdì 21 agosto 2020) Partiranno ufficialmente il prossimo lunedì all’ospedale Spallanzani di Roma i test sull’uomo del vaccino contro il Coronavirus. Ques’ultimo è stato realizzato completamente in Italia dalla ReiThera di Castel Romano, ed è il frutto di un protocollo d’intesa firmato dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti, dai ministri della Salute e dell’Università Speranza e Manfredi, dal Cnr e dallo stesso Spallanzani. In moltissimi si sono proposti come volontari ma alla fine le persone selezionate saranno 90. Secondo le prime informazioni, i primi 5 sarebbero uomini di età compresa tra i 31 ed i 46 anni, alcuni dei quali professionisti. Saranno loro gli ‘apri pista’ ai quali verrà iniettata la prima dose del vaccino che se non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

