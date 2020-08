Spaccia cocaina, in poche settimane incassa 9mila euro: pusher arrestato (Di venerdì 21 agosto 2020) Controlli antidroga nel fine settimana di Ferragosto: riforniva di cocaina amici e conoscenti, denunciata una giovane 17 August 2020 Beccato con 23 grammi di cocaina nascosti nelle casse dello stereo ... Leggi su perugiatoday

Pinobrigantedel : Spaccia cocaina, in poche settimane incassa 9mila euro: pusher arrestato - giocamirri : Spaccia cocaina nella zona dell'ospedale di Foligno. Arrestato dalla polizia che gli sequestra anche 9mila euro… - erreobi : @Paolor_it Io gli credo, che non spaccia più cocaina. Quella no, sará passato ad altre troke. - lacoscienzadi : @giornalettismo Non frequento discoteche da diverso tempo,ma credo di non aver visto altri posti dove si spaccia e… - 16blu : @carlucci_cc Mentre in discoteca si spaccia cocaina,eroina un affare x i spacciatori -