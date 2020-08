Sondaggi elettorali Fabbrica Politica: Regionali Veneto, Zaia all’80% (Di venerdì 21 agosto 2020) Sondaggi elettorali Fabbrica Politica: Regionali Veneto, Zaia all’80% Il tris di Luca Zaia alle Regionali in Veneto non è mai stato in discussione. Quella che si annuncia però sembra essere una vittoria “bulgara”. Secondo i Sondaggi elettorali elaborati dall’agenzia veronese di marketing politico Fabbrica Politica, il governatore uscente verrebbe rieletto con l’80,7% dei consensi. Otto veneti su dieci, quindi, riconfermerebbero Zaia alla guida di Palazzo Balbi. La forza di Zaia è spiegata dai voti che prenderebbe la lista a lui collegata: il 36,8%, tredici punti in ... Leggi su termometropolitico

infoitinterno : Sondaggi elettorali Emg: regionali Puglia, Fitto sorpassa Emiliano - zazoomblog : Sondaggi elettorali Bidimedia: Regionali Puglia Emiliano vantaggio esiguo - #Sondaggi #elettorali #Bidimedia: - Alexct9 : @matteosalvinimi I sondaggi per i pd5stelle e conte sono disastrosi. Si potrebbe fare il miracolo pure in Toscana c… - ansol75 : @francescatotolo È cambiato che i sondaggi elettorali fanno paura. Il Lockdown 2 previsto per fine autunno va antic… - MariaAversano1 : RT @m_spagna: “leggi elettorali “porcate”(dello statista Calderoli),fatte su misura degli ultimi sondaggi o risultati elettorali,hanno sist… -