Sondaggi elettorali Bidimedia: Regionali Puglia, Emiliano vantaggio esiguo (Di venerdì 21 agosto 2020) La sfida delle Regionali in Puglia si annuncia combattuta. Secondo i Sondaggi elettorali Bidimedia, il governatore uscente Michele Emiliano sarebbe in vantaggio di appena 7 decimi sullo sfidante Raffaele Fitto, sostenuto dal centrodestra. Il primo otterrebbe infatti il 38,8% dei consensi mentre il secondo il 38,1%. Un dato, quello registrato da Bidimedia, completamente diverso da quello rilevato sia da Emg che Tecnè: entrambi gli istituti danno infatti Fitto davanti ad Emiliano. In ogni caso, anche dalla rilevazione Bidimedia si capisce quanto al Pd farebbero comodo i voti del Movimento 5 Stelle. La candidata pentastellata, Antonella Laricchia, è data al 16,7%. Un bel gruzzolo che farebbe dormire sonni ... Leggi su termometropolitico

Alexct9 : @matteosalvinimi I sondaggi per i pd5stelle e conte sono disastrosi. Si potrebbe fare il miracolo pure in Toscana c… - ansol75 : @francescatotolo È cambiato che i sondaggi elettorali fanno paura. Il Lockdown 2 previsto per fine autunno va antic… - MariaAversano1 : RT @m_spagna: “leggi elettorali “porcate”(dello statista Calderoli),fatte su misura degli ultimi sondaggi o risultati elettorali,hanno sist… - IlConte50919IT : RT @m_spagna: “leggi elettorali “porcate”(dello statista Calderoli),fatte su misura degli ultimi sondaggi o risultati elettorali,hanno sist… - CretellaRoberta : RT @m_spagna: “leggi elettorali “porcate”(dello statista Calderoli),fatte su misura degli ultimi sondaggi o risultati elettorali,hanno sist… -