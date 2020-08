Smettere di fingere che la più stronza protagonista di serie tv politica fosse buona, e provare a vincere con la stronzaggine (Di venerdì 21 agosto 2020) Ho passato le ultime ventiquattr’ore a immaginare una serata del congresso democratico, quello in cui si è ufficializzata la candidatura di Joe Biden come presidente dei buoni, presentata da Kevin Spacey, che in House of Cards passava per il più irredento stronzo dei politici televisivi. Non sarebbe potuto accadere non solo perché Spacey è ormai considerato un impresentabile maniaco sessuale, ma soprattutto perché la stampa americana, come quella italiana, ha in orrore i prodotti televisivi di successo, e studia invece quelli di nicchia. E quindi laggiù sanno che il Frank Underwood di Spacey è un mostro, mica il personaggio cui affideresti un compito istituzionale volendo ribadire che tu sei i buoni. Invece Olivia Pope, protagonista di Scandal, la guardavano dieci milioni di spettatori, e quindi possiamo permetterci ... Leggi su linkiesta

