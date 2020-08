Sky UK: PSG e Manchester United hanno avuto contatti con gli agenti di Gabriel (Di venerdì 21 agosto 2020) La corsa a Gabriel Magalhaes diventa sempre più complicata da affrontare, per il Napoli. Il giornalista di Sky Sports UK, Kaveh Solhekol, ha riportato su Twitter che anche PSG e Manchester United hanno avuto primi contatti con l’entourage del brasiliano. Dunque, lo scenario si arricchisce: non è più soltanto un duello tra gli azzurri e l’Arsenal per il difensore del Lille. Paris Saint-Germain e Manchester United sono stati in contatto con gli agenti di Gabriel. Il centrale del Lille può partire per 22 milioni di sterline. L’Arsenal è la favorita, il Napoli sta provando a convincerlo con un’offerta last minute. Paris Saint-Germain and Manchester ... Leggi su ilnapolista

