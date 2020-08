Sky, Mangiante: "Milik? La Roma non vende Dzeko e lui non ha chiesto di andare alla Juve" (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky al seguito della Roma, Angelo Mangiante, che ha parlato dell'intreccio di mercato tra Napoli e Roma: "Milik in caso di uscita di Dzeko? Al momento, dalle verifiche fatte, ... Leggi su tuttonapoli

Angelo Mangiante, giornalista Sky, ha parlato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Tutte le strade di Under portano al Napoli. L’altra questione è un ...

