Siviglia, vittoria dedicata al compianto Reyes – FOTO (Di venerdì 21 agosto 2020) Attraverso i propri social, il Siviglia ha dedicato la vittoria dell’Europa League al compianto Reyes Il Siviglia ha vinto l’Europa League battendo l’Inter 3-2 e il pensiero è subito volato a José Antonio Reyes, ex attaccante dei lusitani scomparso l’1 giugno 2019 a seguito di un incidente in auto. Il club spagnolo, sui proprio social, ha pubblicato una FOTO con la frase: «Reyes de Europa». «Re d’Europa» la traduzione letterale, ma la frase ha un messaggio chiaro per l’ex attaccante del Siviglia. 🏆 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝟔𝐍𝐄𝐒 de ... Leggi su calcionews24

