Siviglia-Inter, le formazioni ufficiali della finale di Europa League: Conte sceglie la Lu-La (Di venerdì 21 agosto 2020) Il momento tanto atteso è arrivato, a Colonia questa sera si gioca la finale di Europa League che vede come protagonista l’Inter, pronta a sfidare il Siviglia con l’obiettivo di prendersi la coppa. Dopo aver rifilato un sonoro 5-0 allo Shakhtar in semifinale, adesso i nerazzurri se la vedranno con gli spagnoli, capaci di vincere ben cinque volte questa competizione nella propria storia. Lopetegui si affida a De Jong in avanti con Suso e Ocampos, mentre Conte sceglie la Lu-La per dare l’assalto al trofeo. Le formazioni ufficiali: Siviglia (4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Banega, Fernando, Jordan; Suso, De Jong, ... Leggi su sportfair

