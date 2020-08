Siviglia-Inter, formazioni ufficiali. Ecco gli 11 scelti da Conte per la finale di Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) Al RheinEnergie Stadion di Colonia alle ore 21 Siviglia e Inter scendono in campo per Contendersi la vittoria dell’Europa League. Dieci anni dopo il Triplete i nerazzurri tornano a essere protagonisti in una finale europea. Per l’ultimo atto Antonio Conte ha scelto di affidarsi alla squadra che ha permesso di mettere all’angolo in serie Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk. Il suo avversario in panchina, Julen Lopetegui, risponde con il consueto 4-3-3, in cui figurano anche l’ex nerazzurro Banega a centrocampo e l’ex rossonero Suso. Ecco le formazioni ufficiali:Siviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Joan Jordan, Fernando, Banega; ... Leggi su ilfattoquotidiano

