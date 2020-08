Siviglia-Inter, finale di Europa League: la cronaca in diretta. Marotta incorona Conte: “Ha dato gioia di lavorare” (Di venerdì 21 agosto 2020) La cronaca in diretta della finale di Europa League tra Siviglia e Inter. 10 minuti al fischio d’inizio Mentre i giocatori tornano negli spogliatoi, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta parla ai microfoni di Sky. E le sue parole, dopo le tensioni di fine campionato, sono una carezza al tecnico Antonio Conte: “In quest’ultimo mese c’è il conforto di risultati vincenti che non sono frutto di casualità“. Marotta sottolinea che “l’allenatore è stato artefice” di questo cambiamento perché “ha dato la giusta gioia di lavorare ai giocatori. E’ il giusto mood per ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - UEFAcom_it : ?? È il giorno della finale di ???????? ???????????? ???????????? ?? ??? Siviglia ?? Inter ??? ?? Qual è il tuo pronostico? #UELfinal… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - FcInterNewsit : Su FcInterNews la diretta testuale di Inter-Siviglia ????????? ?? - Francescovic17 : Siviglia-Inter squadre mitologiche secondo @SkySport ???????? -