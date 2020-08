Siviglia-Inter, dove vederla e le probabili formazioni nella finale di Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) Dieci anni di attesa prima di tornare a essere protagonisti in una finale europea. La notte dell’Inter è arrivata sotto la spinta da una crescita costante nelle ultime settimane e dai gol della coppia Lukaku-Martinez. Non è la Champions League del 2010, ma quell’Europa League troppe volte snobbata dalle italiane e anche da Antonio Conte, che dalla panchina guiderà i suoi contro il Siviglia, pluri-vincitrice della competizione e come dimostra l’ennesima cavalcata in questa stagione squadra avvezza ad arrivare fino in fondo nella competizione. I nerazzurri scenderanno in campo con il 3-4-3 e la formazione che ha permesso di mettere all’angolo in serie Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk. In porta Handanovic, protetto ... Leggi su ilfattoquotidiano

