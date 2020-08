Siviglia-Inter, Conte furibondo: Banega lo sfotte per il parrucchino. La risposta del tecnico… (Di venerdì 21 agosto 2020) Antonio Conte ed Ever Banega a muso duro nel corso di Siviglia-Inter.La finale di Europa League si sta giocando a ritmi caldi, non soltanto sul campo. Una delle occasioni centrali del match, infatti, ha scatenato reazioni forti anche ai margini del rettangolo verde. Al 17' Diego Carlos ha toccato con una mano il pallone all'Interno dell'area a seguito di un tiro di Barella. Il direttore di gara, tuttavia, non è andato a rivedere l'azione al VAR. Il giallo dettato dal tocco ed il conseguente calcio di rigore avrebbero causato al difensore brasiliano, già ammonito, l'espulsione. Nulla di tutto ciò, però, è dunque accaduto. È per questa ragione che il tecnico dell'Inter si è infuriato, lamentandosi con la squadra ... Leggi su mediagol

SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - UEFAcom_it : ?? È il giorno della finale di ???????? ???????????? ???????????? ?? ??? Siviglia ?? Inter ??? ?? Qual è il tuo pronostico? #UELfinal… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - rossi20_rossi : RT @SkySport: ?? SIVIGLIA-INTER ?? FINALE DI EUROPA LEAGUE ? Riscaldamento prepartita per i nerazzurri ? LIVE alle 21 su Sky Sport Uno e Sky… - PeppeMur84 : @SoloCalcio5 @PPuglioli Che tifo Siviglia lo sanno tutti come tutte le squadre che giocano contro Inter e Napoli. Q… -