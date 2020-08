Siviglia-Inter 3-2, un autogol di Lukaku spegne i sogni nerazzurri, gli spagnoli vincono l’Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) Primo tempo spettacolare, segna il belga su rigore, poi De Jong la ribalta con una doppietta, infine Godin riacciuffa il pari. Ripresa meno bella fino alla rovesciata di Diego Carlos deviata dall’attaccante Leggi su corriere

SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - UEFAcom_it : ?? È il giorno della finale di ???????? ???????????? ???????????? ?? ??? Siviglia ?? Inter ??? ?? Qual è il tuo pronostico? #UELfinal… - antidisagio1 : RT @FabRavezzani: All’Inter forse manca un rigore, ma il Siviglia (più povero di campioni) ha giocato meglio e meritato di vincere. È manca… - vorvfreude : Ok che il Siviglia è stato più forte, ma la parte mentale non è da sottovalutare: il Siviglia era più abituato a gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Inter

Il Siviglia torna a mettere le mani sull'Europa League. A Colonia la squadra di Lopetegui batte 3-2 l'Inter in finale e conquista il trofeo per la sesta volta nella sua storia. Allo Stadion Köln ...Lite a metà primo tempo della finale di Europa League tra Ever Banega, centrocampista del Siviglia, e il tecnico dell'Inter Antonio Conte. Come riporta Gazzetta.it al 16' in occasione delle proteste n ...