Siviglia Inter 3-2: cronaca e tabellino (Di venerdì 21 agosto 2020) Al RheinEnergieStadion, la finale di Europa League 2019/20 tra Siviglia e Inter: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Il Siviglia vince la sua sesta Europa League battendo l’Inter per 3-2 grazie alla doppietta di De Jong e all’autogol di Lukaku. Brutta prova dei nerazzurri che hanno giocato troppo impauriti e con poca lucidità. Sintesi Siviglia Inter 3-2 MOVIOLA 91′ Chance per Candreva – Non riesce a colpire bene in girata non semplice: Bounou mette in corner. 81′ Koundé salva sulla linea – Moses scivola appena prima di calciare da due passi, il pallone viene toccato da Sanchez in spaccata ma il difensore del Siviglia riesce a salvare tutto 76′ GOL DEL ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - isamiccoli52 : RT @Boboj29: Siviglia 3 Inter merda 2 Inter e interisti andate tutti AFFANCULO - BuonAndrew : RT @Andrea_DiCarlo: Ha vinto una squadra di una normalità imbarazzante, senza campioni, con tanti buoni giocatori che hanno passato la loro… -