Sindaco Castel di Sangro: "Allenamenti? In arrivo sito per prenotarsi, non oltre 1000 al giorno" (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, facendo il punto sull'organizzazione del ritiro che prenderà il via lunedì:"Mancano poche ore all'inizio del ritiro della ... Leggi su tuttonapoli

Lucavad72 : RT @tuttonapoli: Sindaco Castel di Sangro: 'Allenamenti? In arrivo piattaforma per prenotarsi, non oltre 1000 al giorno' - tuttonapoli : Sindaco Castel di Sangro: 'Allenamenti? In arrivo piattaforma per prenotarsi, non oltre 1000 al giorno' - sportli26181512 : 'Biglietti ritiro #Napoli, ecco come prenotarli': Il sindaco di Castel di Sangro: 'Possibile anche un amichevole co… - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: RITIRO SSC #NAPOLI, SINDACO CASTEL DI SANGRO: 'POSSIBILE MEETING SU CALCIO ED ECONOMIA, NON ESCLUDO LA PRESENZA DEL PR… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #meeting Ritiro SSC Napoli, sindaco Castel di Sangro: “Possibile m… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Castel Ritiro Napoli a Castel di Sangro: il sindaco "Al Patini tutto sotto controllo" Rete8 Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro sfratta gli ambulanti

Mercato sospeso per due settimane per questioni di ordine pubblico in concomitanza del ritiro del Calcio Napoli. È questa la notizia anticipata agli operatori mercatali che lavorano nella città di Cas ...

“Run delle Valli 2020”, al via un week end di storia e natura

Il “Run delle Valli” giunto alla 4ª edizione, si svolgerà nelle giornate del 21, 22 e 23 agosto 2020. Il progetto, oltre ad essere un ritrovo sulle bellissime località dell’Appennino Centrale, ha escl ...

Mercato sospeso per due settimane per questioni di ordine pubblico in concomitanza del ritiro del Calcio Napoli. È questa la notizia anticipata agli operatori mercatali che lavorano nella città di Cas ...Il “Run delle Valli” giunto alla 4ª edizione, si svolgerà nelle giornate del 21, 22 e 23 agosto 2020. Il progetto, oltre ad essere un ritrovo sulle bellissime località dell’Appennino Centrale, ha escl ...