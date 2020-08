Sicilia, gli incendi stanno devastando la mia terra. Ma tutti noi proviamo a fare la nostra parte (Di venerdì 21 agosto 2020) Nei gruppi WhatsApp locali ci si scambiano continuamente e quasi esclusivamente informazioni sugli incendi dolosi appena appiccati, la direzione in cui il vento soffia sulle fiamme, le strade chiuse per i roghi, le case e le antenne a rischio. Ci si scambiano consigli su come combattere gli incendi e si mandano richieste per venire ad aiutare. Ci si scambiano foto di atti di eroismo e di capelli bruciati. Negli ultimi giorni, persone molto determinate a provocare danni hanno continuato a seminare incendi fino a quando non sono riusciti a bruciare tratti importanti di territorio in tante parti della Sicilia. Praticamente non se ne è parlato sulla stampa, forse perché questa è quasi la “normalità” estiva. Ma nella mia zona, nella Sicilia orientale, si sono visti ... Leggi su ilfattoquotidiano

